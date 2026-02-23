Cnpr forum | Emergenza abitativa giovani e famiglie in difficoltà

Il crescente aumento degli affitti e la scarsità di alloggi disponibili sono le cause principali dell’emergenza abitativa, che coinvolge molte giovani coppie e famiglie in difficoltà. Durante il forum, i partecipanti hanno discusso di come la mancanza di soluzioni adeguate renda difficile trovare una casa stabile. Le testimonianze di chi cerca una sistemazione hanno reso evidente il problema reale che affrontano quotidianamente. La discussione prosegue con proposte concrete per affrontare questa crisi.

«Quando si affronta il tema dell’emergenza abitativa, è necessario innanzitutto analizzare la situazione esistente. In Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, il patrimonio edilizio non viene rinnovato con continuità, anche perché la proprietà è fortemente frammentata. Un problema che non può essere risolto solo con interventi locali: serve una strategia nazionale e un’azione strutturata dello Stato. Prima ancora della questione delle locazioni difficili, c’è un nodo che riguarda l’urbanistica delle grandi città e la sicurezza degli edifici costruiti tra gli anni ’40 e ’60 con materiali spesso inadeguati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Emergenza abitativa, pubblicato l’Avviso regionale: fondi a sostegno delle famiglie in difficoltàL’assessore Molly Chiusolo ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il Fondo regionale contro l’emergenza abitativa.

Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa: contributi per le famiglie in difficoltà a QualianoA Qualiano, le famiglie in difficoltà possono ancora chiedere il contributo del fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa.

