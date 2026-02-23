Clingan e Grant trascinano Portland | Phoenix si arrende in una serata

Clingan e Grant hanno guidato Portland alla vittoria contro Phoenix, dopo aver preso il controllo della partita fin dall’inizio. I Trail Blazers hanno imposto il ritmo con difese aggressive e attacchi veloci, segnando punti pesanti nel secondo tempo. Phoenix ha tentato di riaprire il match, ma la squadra di Portland ha mantenuto alta la concentrazione. La partita si è conclusa con un punteggio finale di 92-78, lasciando i Suns senza risposte.

Nel confronto tra Portland e Phoenix, i Trail Blazers hanno controllato la partita imponendo ritmo e solidità difensiva, chiudendo con una vittoria netta 92-77 a Phoenix. Dopo l’impatto negativo subito nella precedente uscita a Denver (157-103), Portland ha rinviato le esitazioni e centrato la quinta vittoria nelle ultime sette gare, grazie a contributi diffusi e a una gestione efficace dei possessi. Portland ha preso in mano il match nel corso del terzo periodo, allungando fino al +20 e chiudendo la terza frazione avanti 71-57. I Suns hanno provato a rientrare grazie a due triple di Collin Gillespie per l’80-69 a 7:36, ma una risposta immediata di Jerami Grant ha spezzato la rimonta e ristabilito la distanza nei minuti conclusivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Portland Trail Blazers vincono ancora contro i Memphis Grizzlies grazie a Grant e ClinganI Portland Trail Blazers tornano a vincere contro i Memphis Grizzlies grazie alle prestazioni di Grant e Clingan.

I Lakers riscoprono Ayton: Toronto ko. Avdija-Clingan, coppia d'oro per PortlandI Lakers tornano a valorizzare Ayton, con una vittoria contro Toronto.

Sulle ali di Grant e Clingan i Portland Trail Blazers battono ancora i Memphis Grizzlies @Sportando x.com

Portland sbanca il Delta Center di Salt Lake City vincendo 135 a 119 e ottenendo la quarta vittoria nelle ultime 5 gare. Prove dominanti di Jrue Holiday 31 punti (season high) con 10/15 dal campo e 4/8 da tre, 9 rimbalzi e 7 assist. Donovan Clingan risponde c - facebook.com facebook