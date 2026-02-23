Clima primaverile con 20° gradi a Torino | quando farà abbastanza caldo le previsioni

Un anticiclone che ha portato temperature di 20°C a Torino causa clima primaverile. La presenza di questa massa d'aria stabile ha mantenuto il cielo sereno e le temperature elevate, influenzando le previsioni per i prossimi giorni. Le persone già si godono le giornate miti, mentre le previsioni indicano un possibile aumento delle temperature. L'anticiclone continua a dominare la regione, determinando condizioni favorevoli al clima mite.

L’ultima settimana di febbraio sul Piemonte comincia all’insegna della stabilità atmosferica grazie all’anticiclone che si è ormai impossessato dell’Europa centro-occidentale, compresa l’Italia. “Correnti miti che affluiscono all’interno della struttura di alta pressione favoriscono inoltre condizioni climatiche primaverili, con temperature massime diffusamente e ampiamente oltre i 15°C in pianura”, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo. Nella giornata di martedì 24 febbraio si assisterà a un ulteriore rialzo termico, con valori diurni che oscilleranno intorno ai 20°C. In particolare, secondo l’esperto, a Torino sono attese massime di 20°C, a Novara e Verbania di 19°C. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Clima primaverile e 20° gradi a Torino: quando farà (abbastanza) caldo, le previsioniUn aumento delle temperature a Torino, con 20°C, si verifica a causa di un'alta pressione che domina l'Europa centrale e occidentale.

Fino a 15/18°C, il clima primaverile dominerà la scena meteorologica di Torino: le previsioni del tempoIl miglioramento del tempo a Torino si deve all’arrivo di un anticiclone che porta temperature tra 15 e 18°C.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fino a 15/18°C, il clima primaverile dominerà la scena meteorologica di Torino: le previsioni del tempo; Oggi sole e temperature fino a 20 gradi: un primo assaggio di primavera; Febbraio si traveste da Aprile, sembrerà primavera con temperature fino a 20°; Meteo, sull'Italia beltempo e clima primaverile ma tornano smog e nebbie: le previsioni della settimana.

Meteo: da domani (22 febbraio) clima quasi primaverile. Fino a 19-20 gradiDa domani (22 febbraio) l'alta pressione si consolida sull'Italia dove inizia una fase stabile e con temperature dal sapore quasi primaverile. meteo.it

Meteo : Temperature Fino a 20°C, l’Italia si scaldaNiente freddo e abiti pesanti. Nei prossimi giorni l’Italia si troverà a fare i conti con un clima decisamente fuori stagione, tanto che in diverse ... meteogiornale.it

Previsioni meteo fine febbraio: torna il sole dopo settimane di pioggia, temperature fino a 20°C e clima primaverile su gran parte d’Italia. - facebook.com facebook