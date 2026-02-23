Cliccano su Windows 11 gratis e perdono tutti i risparmi | ecco come riconoscere la truffa

Un'operazione fraudolenta sfrutta la promozione di Windows 11 per attirare utenti su Facebook. La truffa si diffonde attraverso annunci che promettono download gratuiti, ma in realtà fanno perdere soldi e dati personali. Molti utenti cadono nel tranello cliccando sui link, ignari del rischio di perdere i risparmi. Le autorità avvertono di fare attenzione a queste inserzioni e di verificare sempre le fonti ufficiali.

Una nuova e sofisticata campagna fraudolenta si sta diffondendo rapidamente su Facebook, sfruttando la popolarità di Windows 11 e la fiducia degli utenti nelle inserzioni pubblicitarie della piattaforma social. I cybercriminali hanno architettato un sistema di truffe che replica con precisione inquietante le comunicazioni ufficiali di Microsoft, trasformando quella che sembra un’occasione imperdibile in un vero e proprio incubo digitale. I ricercatori di Malwarebytes, società specializzata in sicurezza informatica, hanno documentato come gli hacker stiano pubblicando annunci a pagamento su Facebook spacciandoli per promozioni ufficiali di Microsoft. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Windows 11, finalmente la versione che tutti aspettavano: come installarla senza problemi

Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Nel mondo del gaming su PC, la RTX 4060 si conferma come la scheda più usata dai videogiocatori nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Come cambiare tema su Windows 11Per prima cosa bisogna cliccare col tasto destro del mouse su un punto qualsiasi del desktop e poi selezionare la voce Personalizza. Si aprirà la schermata Personalizzazione dove sarà già possibile ... tomshw.it

Sta per tornare su Windows 11 una delle funzioni più amate fin dai tempi di Windows 95Windows 11 potrebbe riportare la taskbar spostabile e ridimensionabile: ecco cosa prevede il nuovo progetto ad alta priorità di Microsoft. smartworld.it

Vuoi un assistente AI che lavori per te 24/7 Sei pronto a dargli le chiavi di casa Perché è esattamente questo il punto. I sistemi AI “agentici” – quelli che agiscono, cliccano, eseguono, decidono – non sono chatbot simpatici. Sono software a cui dai controllo o x.com