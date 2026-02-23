Claudio Bisio blinda Chiara Baschetti dopo il caso Epstein | Fiero di aver cenato con chi ha saputo dire di no

Claudio Bisio si schiera a fianco di Chiara Baschetti dopo l'articolo di Today.it che ha svelato dettagli inquietanti sul suo passato. La causa è la pubblicazione di alcuni retroscena sconosciuti, che hanno messo in luce le sue scelte e le persone con cui ha avuto rapporti. Bisio ha espresso orgoglio per aver condiviso una cena con chi sa affermare il proprio rifiuto. La vicenda apre nuove riflessioni sulla vita privata dell’attrice e sulla sua rete di conoscenze.

Baschetti, nell'intervista esclusiva rilasciata a Today.it, ha raccontato di essere stata contattata insistentemente dal finanziere americano e di aver ricevuto "attenzioni non richieste" L'articolo pubblicato in esclusiva da Today.it ha gettato una luce inedita e inquietante sui retroscena del mondo dello spettacolo e dell'alta società internazionale, rivelando come l'attrice e modella Chiara Baschetti, originaria di Cesena e cresciuta a Santarcangelo, sia finita, a sua insaputa e contro la sua volontà, nell'infinita mole di nomi e informazioni contenuti negli Epstein files.

Caso Epstein, chi è Chiara Baschetti, l’attrice italiana che ha rifiutato tutti gli inviti del finanziereIl nome di Chiara Baschetti è stato menzionato nel caso Epstein dopo che il finanziere avrebbe cercato di contattarla tra il 2015 e il 2016 senza successo.