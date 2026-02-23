Classifica film al botteghino 16 febbraio – 22 febbraio

La pellicola più vista questa settimana è stata scelta dal pubblico per il suo mix di azione e humor. La causa di questo successo deriva dalla presenza di attori famosi e da scene spettacolari che hanno attirato molti spettatori. Nei cinema italiani, le sale si sono riempite di giovani e famiglie, che hanno preferito trascorrere il tempo davanti a grandi schermi. La classifica di questa settimana riflette chiaramente le preferenze degli spettatori, che continuano a premiare le produzioni più coinvolgenti.