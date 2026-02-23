Classifica film al botteghino 16 febbraio – 22 febbraio
La pellicola più vista questa settimana è stata scelta dal pubblico per il suo mix di azione e humor. La causa di questo successo deriva dalla presenza di attori famosi e da scene spettacolari che hanno attirato molti spettatori. Nei cinema italiani, le sale si sono riempite di giovani e famiglie, che hanno preferito trascorrere il tempo davanti a grandi schermi. La classifica di questa settimana riflette chiaramente le preferenze degli spettatori, che continuano a premiare le produzioni più coinvolgenti.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 16 febbraio al 22 febbraio. 1 Cime Tempestose. Regia: Emerald Fennell Cast: Owen Cooper, Amy Morgan, Jessica Knappett, Millie Kent Genere: Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 136 min. 2 Rental Family – Nelle vite degli altri. Regia: HIKARI Cast: Akira Emoto, Gan Furukawa, Risa Kameda, Takao Kin Genere: Commedia drammatica, Giappone, Stati Uniti 2025, 103 min. 3 Hamnet – Nel nome del figlio. Regia: Chloé Zhao Cast: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn Genere: Drammatico, Stati Uniti 2025, 125 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Classifica film al botteghino (9 febbraio – 15 febbraio)Dal 9 al 15 febbraio, il film “Il Viaggio” ha dominato il botteghino italiano, grazie alle recensioni positive e alle buone entrate nelle sale.
Classifica film al botteghino (2 febbraio – 8 febbraio)Questa settimana al botteghino italiano, i cinema hanno ripreso a riempirsi di pubblico.
