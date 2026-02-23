claressa shields riconquista i titoli mondiali a detroit

Claressa Shields ha riconquistato i titoli mondiali a Detroit dopo aver vinto un combattimento intenso contro la sua avversaria. La causa è stata la sua determinazione e preparazione, che le hanno permesso di dominare l’incontro e ottenere la vittoria. Durante il match, Shields ha mostrato una forte presenza sul ring, mettendo in difficoltà l’avversaria con colpi precisi. La vittoria segna un nuovo capitolo nella sua carriera e apre nuove possibilità per il futuro.