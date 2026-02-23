Claressa Shields riconquista i titoli mondiali a Detroit

23 feb 2026

Claressa Shields ha riconquistato i titoli mondiali a Detroit dopo aver vinto un combattimento intenso contro la sua avversaria. La causa è stata la sua determinazione e preparazione, che le hanno permesso di dominare l’incontro e ottenere la vittoria. Durante il match, Shields ha mostrato una forte presenza sul ring, mettendo in difficoltà l’avversaria con colpi precisi. La vittoria segna un nuovo capitolo nella sua carriera e apre nuove possibilità per il futuro.
In una cornice di grande spettacolo a Detroit, una sfida decisiva ha chiuso un capitolo della boxe femminile per la categoria pesi massimi: un rematch dieci round tra due titolari senza precedenti, con l’obiettivo di assegnare i titoli mondiali ora unificati. L’incontro ha confermato lo status di una delle massime figure della scena attuale, con un dominio netto nel corso della gara e una gestione efficace della distanza, della velocità e dei colpi mirati. L’evento è stato seguito in diretta su DAZN, arricchito da un’ambientazione calorosa nello storico palcoscenico di Little Caesars Arena e da momenti che hanno acceso la tensione nel pre-match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

