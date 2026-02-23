Cisterna-Civitanova 2-3 | le reazioni di Diamantini e Medei dopo la battaglia

Alex Nikolov ha portato alla vittoria la Cucine Lube Civitanova contro Cisterna, segnando 34 punti e dimostrando tutta la sua forza in campo. La squadra di Civitanova ha combattuto fino al finale, sfruttando anche gli attacchi di Medei e la determinazione di Diamantini. La partita si è decisa al tie-break, dopo una sfida combattuta e molto intensa. I giocatori di entrambe le squadre si preparano ora alla prossima sfida della stagione.

In una sfida dalle due facce, cisterna volley cede al tie-break contro cucine lube civitanova, trainata dai 34 punti di alex nikolov, MVP e top scorer nonostante una quota significativa di errori al servizio. La partita ha rivelato ritmo altalenante e momenti di grande intensità, con il pubblico a conferire atmosfera al palazzetto. La sfida ha mostrato due volti: partire con equilibrio tra i due club e un apprezzabile crescendo di Civitanova nel corso del match. Dal terzo set in avanti è emersa una gestione tattica che ha premiato la squadra ospite, capace di imporre ritmo nelle fasi cruciali e di capitalizzare la fase punto-punto con una battuta che ha fornito spunti decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Civitanova batte Varsavia 3-2: Medei e Balaso lodano la resilienza, Nikolov punta ai quartiCivitanova ha vinto 3-2 contro Varsavia, causando la conquista dei quarti di finale.

Civitanova conquista la quarta vittoria esterna in campionato a Cisterna al tie-breakCivitanova ha vinto la sua quarta partita fuori casa, battendo Cisterna al tie-break.

Argomenti discussi: Superlega 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo la decima giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; Trento cade a Piacenza, Modena show: si accende la lotta per il 3° posto. Cisterna spaventa la Lube; La Lube a fasi alterne: Civitanova incanta per due set a Cisterna, poi rallenta e riesce a vincere il match solo al tie-break; A Cisterna (al tie-break) arriva la quarta vittoria esterna di Civitanova in campionato.

