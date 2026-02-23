Circoscrizioni Milia | Sollecitata un' accelerazione sull’iter del ripristino in commissione

Milia ha chiesto di accelerare il processo di ripristino delle circoscrizioni, dopo aver ricevuto conferma dalla prefettura durante un incontro con i capigruppo di centrodestra. La richiesta nasce dalla necessità di sbloccare un procedimento che si trascina da mesi, coinvolgendo vari uffici amministrativi. La questione riguarda l’iter di approvazione che, secondo il consigliere, richiede una spinta decisa per essere completato in tempi rapidi. La discussione continua in commissione, con l’obiettivo di trovare una soluzione concreta.

Il consigliere comunale di Forza Italia: "Siamo in estremo ritardo, lo conferma anche la Prefettura, se necessario andremo a Roma" É quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia. "Avevamo chiesto un'accelerazione decisa proprio per recuperare i mesi di stallo: i tempi per organizzare il sistema elettorale e definire il regolamento sono già estremamente stretti, in vista delle elezioni amministrative del 24 maggio".

Commissione, Milia tuona: "La maggioranza blocca ancora le circoscrizioni"La seconda commissione comunale continua a essere al centro di polemiche e critiche, con Milia che denuncia un blocco persistente sulle circoscrizioni.

