Cioccolato sì o no? La parola all’esperto

Un commerciante ha deciso di promuovere il cioccolato come dolce tradizionale, puntando sui benefici del consumo moderato. Per attirare clienti, ha organizzato una degustazione gratuita nel suo negozio, invitando famiglie e appassionati. Durante l’evento, molte persone hanno assaggiato diverse varietà di cioccolato, scoprendo nuove preferenze. La scelta di coinvolgere i clienti in modo diretto mira a stimolare il commercio locale e a promuovere un prodotto molto amato.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Dagli scaffali dei supermercati occhieggiano già le uova di Pasqua, incartate e luccicanti, pronte a tentare piccoli e grandi. Ma davanti al cioccolato come bisogna comportarsi? Meglio il fondente o quello al latte? E soprattutto: quanto possiamo concederci senza sensi di colpa? Lo abbiamo chiesto a Stefano Filipponi, nutrizionista e fitoterapeuta di Pisa. Dottor Filipponi, partiamo dalla domanda che tutti si fanno: il cioccolato fa bene o fa male? «Fa bene, se consumato con moderazione. Il cioccolato ha diversi aspetti positivi: prima di tutto agisce sull'umore. Contiene zuccheri, grassi anche di buona qualità e triptofano, un amminoacido precursore della serotonina, che contribuisce alla sensazione di benessere.

