Ciocchetti Fdi | Tecnologia e innovazione al servizio del paziente

Il consigliere comunale ha criticato la mancanza di coordinamento tra tecnologia e formazione nel settore sanitario. La causa risiede nella scarsa integrazione tra innovazione e organizzazione, che limita l’efficacia delle nuove soluzioni. Ha sottolineato che senza un collegamento diretto tra formazione e applicazione pratica, i benefici delle tecnologie rischiano di restare inattuati. La questione riguarda soprattutto le strutture pubbliche, dove l’aggiornamento del personale risulta ancora insufficiente.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Innovazione e tecnologie devono essere collegate alla formazione e all'informazione, perché se non passano attraverso tutta la filiera e l'organizzazione sanitaria è difficile che arrivino al paziente. C'è bisogno di un percorso di riorganizzazione in cui i grandi centri di eccellenza, di richiamo nazionale e dotati di nuove tecnologie siano in grado di dialogare con il territorio e di offrire quindi un Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) che consenta al paziente di essere seguito e di far arrivare a tutti le nuove tecnologie, le innovazioni farmaceutiche, le terapie avanzate, le Car-T e tutto ciò che oggi la scienza e la ricerca mettono a disposizione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

