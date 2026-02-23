Cinquanta sacchi di scarti edili nel bosco tre imprenditori scoperti dai carabinieri forestali

Un sito abusivo nel bosco ha portato alla scoperta di cinquanta sacchi pieni di rifiuti edili, lasciati probabilmente da tre imprenditori. I carabinieri forestali di San Casciano in val di Pesa hanno trovato i sacchi dopo una segnalazione di cittadini preoccupati. La presenza di rifiuti nel verde provoca danni all’ambiente e rischia di inquinare le acque. Le autorità ora indagano sui responsabili di questa discarica illegale.

Cinquanta sacchi neri contenenti scarti edili sono stati trovati, a seguito di una segnalazione, dai carabinieri forestali di San Casciano in val di Pesa. I rifiuti, sia pericolosi che non, giacevano in un’area boschiva di Bargino, precisamente tra via Cassia (direzione Siena) e il Borro delle tane. Si tratta di una zona di pregio ambientale e paesaggistico, caratterizzata da un contesto naturale di particolare eccellenza. Una volta effettuata l’ispezione dei materiali, i militari dell’arma hanno trovato numerose etichette identificative dei prodotti utilizzati dall’attività, riconducibili a lavori edilizi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

