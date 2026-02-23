Cina | valutiamo stop dazi da Corte Usa

Il Ministero del Commercio cinese ha deciso di analizzare le ripercussioni della recente sentenza della Corte Suprema USA, che ha cancellato i dazi imposti da Trump su prodotti cinesi. La decisione arriva dopo che la corte ha giudicato illegittimi alcuni degli aumenti tariffari applicati in passato. La misura mira a valutare se questa decisione possa influenzare le future relazioni commerciali tra i due paesi. La Cina continuerà a monitorare gli sviluppi in modo dettagliato.

Usa, cosa cambia dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi di TrumpLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato alcune tariffe imposte dall’amministrazione Trump, causando confusione tra aziende e importatori.

Trump sconvolto: Corte Suprema annulla i dazi, Cina e dollariDonald Trump si dice sconvolto dopo che la Corte Suprema ha annullato i dazi imposti durante il suo mandato.

