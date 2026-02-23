Cina il boom biotecnologico ha un problema | le scimmie da laboratorio… costano troppo!

Il settore biotecnologico cinese sta affrontando un aumento dei costi per le scimmie da laboratorio, a causa di restrizioni nelle importazioni. La domanda di questi animali per le ricerche cresce, ma le restrizioni doganali complicano l’approvvigionamento. Le aziende devono ora cercare alternative più costose o domestiche, rallentando i progetti di sviluppo. La situazione crea una pressione crescente sulle risorse e sulle tempistiche di innovazione nel settore.

L’effetto negativo dei dazi? Altre nefaste conseguenze tariffarie? La carenza di scienziati? No, il settore biotecnologico della Cina ha un altro problema. Un problema molto particolare, a dire il vero, che riguarda le scimmie utilizzate nelle attività di ricerca nei laboratori del Paese. La situazione è questa: il progressivo aumento della ricerca sui farmaci nelle strutture d’oltre Muraglia ha fatto sì che il costo di uno di questi animaletti raggiungesse i 140.000 yuan (circa 20.260 dollari), una somma che supera lo stipendio medio annuo registrato nel Paese. Negli ultimi cinque anni, in particolare, il costo delle scimmie, usate nella fase preclinica per verificare la sicurezza dei farmaci, come vengono assorbiti, scomposti ed eliminati dall’organismo, sono pressoché raddoppiati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

