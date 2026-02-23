cime tempestose sfiora gli 8 milioni in italia battuto da goat negli usa

Il box office italiano continua a premiare il dramma sentimental-erotico con Margot Robbie, mentre negli USA si conferma la passione per l'animazione e per lo sport. La passione bruciante tra Catherine e Heathcliff è ancora attuale tanto che il pubblico italiano premia il passionale adattamento di "Cime tempestose", permettendogli di conservare la vetta del box office italiano per il secondo weekend consecutivo. La pellicola diretta da Emerald Fennell e interpretata dalle star Margot Robbie e Jacob Elord incassa altri 2,6 milioni di euro e totalizza 326.307 presenze (dati Cinetel) per un totale di 7,8 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Box office USA: GOAT resta primo con 17 milioni, Cime tempestose resisteIl film GOAT conquista il primo posto al box office USA con 17 milioni di dollari, grazie al forte interesse degli spettatori nel weekend post-Presidents Day.

Cime tempestose si conferma al primo posto e sale a 7.892.107 euro, debutta al secondo posto Rental Family – Nelle vite degli altri con 576.384 euro e al terzo posto troviamo Hamnet – Nel nome del figlio con 532.949 euro con una flessione di appena il 2%. - facebook.com facebook

Top10 21/2/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 CIME TEMPESTOSE €810504 2 RENTAL FAMILY €221985 3 LE COSE NON...€192486 4 HAMNET €183010 5AGATA CHRISTIAN €176287 6 GOAT €153338 7 MISSIONE SHELTER €126676 8LAVOREREMO DA... x.com