ciclismo jonathan milan aggiunge due corse in belgio al proprio calendario

Jonathan Milan ha deciso di correre due gare in Belgio dopo aver vinto cinque volte in questo inizio di stagione, grazie alla sua buona forma fisica. La sua presenza in queste competizioni aumenta le possibilità di conquistare punti importanti e rafforzare la sua posizione nel circuito. La scelta di partecipare a queste corse dimostra la sua volontà di competere ad alti livelli prima di affrontare grandi obiettivi come la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix. La sua presenza nel calendario è ora confermata.

Finora è stato un inizio di stagione decisamente positivo per Jonathan Milan. Il velocista italiano della Lidl-Trek ha già ottenuto ben cinque vittorie in questo primo mese e, visto proprio l’ottimo momento di forma, ha deciso di aggiungere due corse al proprio calendario, che prevede alcuni grandi obiettivi come la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix e la maglia ciclamino al Giro d’Italia. Il friulano ha cominciato la stagione con la gare nella penisola arabica. Prima la doppia vittoria in Arabia Saudita all’AlUla Tour e poi il tris di successi allo UAE Tour, vincendo in entrambe le corse la classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo. Gariboldi chiude in Belgio. Sono due ottime prove. Paletti brilla in SpagnaRebecca Gariboldi ha concluso le sue gare in Belgio, dove ha ottenuto ottimi risultati, perché l'Ale Bici Colnago Team Modena voleva chiudere in bellezza la stagione del ciclocross.

Ciclismo. Gariboldi quinta in Belgio. Uae Tour, Laporta al viaQuesta mattina è iniziata la Vuelta Valenciana con una vittoria di Girmay nello sprint finale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan cala il tris ad Abu Dhabi! Del Toro si aggiudica la generale; UAE Tour 2026, si chiude con il tris di Jonathan Milan e il successo finale di Isaac Del Toro davanti ad Antonio Tiberi; Giro d’Italia 2026, ufficializzate le Wild Card: invitate Unibet, Polti?VisitMalta e Bardiani; UAE Tour 2026, Jonathan Milan: Nel finale è stato difficile restare uniti con la squadra, ma sono riuscito a trovare lo spazio per lo sprint.

Ciclismo, Jonathan Milan aggiunge due corse in Belgio al proprio calendarioFinora è stato un inizio di stagione decisamente positivo per Jonathan Milan. Il velocista italiano della Lidl-Trek ha già ottenuto ben cinque vittorie in ... oasport.it

Lidl-Trek, dopo i successi all’UAE Tour 2026 Jonathan Milan aggiunge altre due corse nel suo programma© Sprint Cycling AgencyJonathan Milan ritocca il suo calendario dopo uno splendido inizio di stagione. msn.com

#Ciclismo, per Isaac Del Toro e Jonathan Milan l'UAE Tour si è rivelato un'ottimo inizio di stagione agonistica tuttobiciweb - facebook.com facebook

La legge dei più forti. L'ultima tappa dell' #UAETour ha premiato Jonathan #Milan e Isaac #DelToro: "Ma siamo solo all'inizio della stagione" tuttobiciweb.it/article/177177… x.com