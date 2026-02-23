Ciak in Irlanda per la stagione 3 di Mercoledì

Le riprese della terza stagione di Mercoledì sono iniziate a Dublino a causa dell’alto numero di richieste di produzione. La serie, molto seguita da milioni di spettatori, richiede ambientazioni particolari e attori locali. Le riprese si svolgono in diverse location della città, tra cui vecchi edifici storici e moderni studi di registrazione. La produzione punta a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente per gli appassionati della serie.

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri. I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: «È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy con l’inizio delle riprese della Stagione 3. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

