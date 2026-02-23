Ci mancheranno i nostri ragazzi | il gesto di Kimberly Van Der Beek dopo la morte di Eric Dane e il messaggio per la vedova Rebecca

Kimberly Van Der Beek ha condiviso un messaggio toccante dopo la perdita di Eric Dane, causata da complicazioni di salute improvvise. La donna ha scritto parole di affetto rivolte alla vedova Rebecca, sottolineando quanto siano vicine in questo momento difficile. La sua testimonianza si unisce a quella di un’altra donna che sta affrontando il medesimo dolore, creando un legame di solidarietà. Entrambe hanno espresso il desiderio di ricordare i momenti belli trascorsi con Dane.

Ci sono due donne che in questo momento stanno attraversando lo stesso dolore, e per questo sono più vicine che mai. Si tratta di Kimberly Van Der Beek e Rebecca Gayheart, rispettivamente vedove di James Van Der Beek e Eric Dane, morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, entrambi molto giovani. Kimberly ha voluto manifestare la propria vicinanza a Rebecca con un gesto social. Tra le storie di Instagram, infatti, la vedova Van Der Beek ha condiviso una foto del 2017 in cui sono presenti lei con il marito insieme ad Eric Dane e sua moglie e le figlie. Giorni felici che lasciano tanta malinconia: “ RIP Eric Dane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eric Dane come James Van Der Beek, aperta una raccolta fondi per sostenere le figlieEric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy e Cal Jacobs in Euphoria, è stato recentemente ricordato dopo la sua scomparsa, che ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi.

Eric Dane, James Van Der Beek e i Millennial che non sono ancora abituati a perdere i loro riferimenti così prestoEric Dane e James Van Der Beek, attori noti per Grey’s Anatomy e Dawson’s Creek, sono tra le figure che stanno scomparendo troppo presto.

"RIP Eric Dane. Ti vogliamo bene. Ci mancheranno i nostri ragazzi che ridevano insieme alle feste di Natale" Tra i tanti messaggi di cordoglio per Rebecca Gayheart e le sue figlie per la morte di Eric Dane c'è anche quello di Kimberly Van Der Beek, moglie di - facebook.com facebook