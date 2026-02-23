Chivu | Non abbiamo alibi per l' andata ma possiamo ribaltare il Bodo

L'allenatore dell'Inter afferma che la sconfitta subita in Norvegia deriva da errori specifici, ma insiste sulla possibilità di rimonta. Spiega che la squadra deve concentrarsi e prepararsi anche a una partita lunga, fino a 120 minuti. La convocazione di Dumfries resta incerta, e l’attenzione si concentra sulla strategia da adottare. La squadra si prepara con determinazione per la sfida decisiva in casa.

Cristian Chivu non ha mezze misure: "Proveremo a rimontare, sarà una partita offensiva, all'attacco. Dobbiamo essere pronti a giocare anche 120 minuti". Queste le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di domani contro il Bodo Glimt. Si parte dal 3-1 dell'andata: "Avremmo dovuto fare meglio e c'è tanta amarezza. Ma abbiamo resettato. "Mi interessano l'approccio, la fiducia. L'essere la nostra migliore versione, consapevoli che possiamo ribaltarla. Possono essere 120 minuti più i rigori, dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Riguardo la sconfitta dell'andata non abbiamo alibi, pensiamo a domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chivu Inter, il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andataChivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo.

Chivu: "Col Bodo possiamo ribaltarla"Chivu afferma che con il Bodo possiamo ribaltarla, perché mancano ancora 36 punti alla conclusione del campionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Chivu: Freddo e campo non devono essere un alibi. Bastoni? Nessun caso quando abbiamo subito torto a Napoli; ? Bodø-Inter 0-0 | Chivu: No ALIBI!, Marotta: Stankovic nostro! ?; Bodo Glimt-Inter, Chivu in conferenza LIVE; Inter, Chivu: Smettiamola di lamentarci - Radio Studio90 Italia.

Bodø-Inter 0-0 | Chivu: No ALIBI!, Marotta: Stankovic nostro! | OneFootballDopo la disfatta a Istanbul della Juve e il ko a Dortmund dell'Atalanta di ieri sera, oggi è il turno dell' Inter, che scende in campo nella fredda Bodø. Guarda tutta la Serie BKT live su OneFootball ... onefootball.com

Chivu: Freddo e campo non devono essere un alibi. Bastoni? Nessun caso quando abbiamo subito torto a NapoliChivu non cerca scuse. Il tecnico romeno ha parlato della prima sfida del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Prima però ha voluto chiudere il capitolo Bastoni: Non ho nulla da aggiunge ... msn.com

Chivu: "Champions La possiamo ribaltare. Anche a Bodo abbiamo avuto occasioni importanti, abbiamo preso due pali. Poi abbiamo sofferto le transizioni e dovremo stare attenti a questo anche martedì. Ma chiedo solo ai ragazzi di essere la versione mig - facebook.com facebook

Chivu: "Champions La possiamo ribaltare. Anche a Bodo abbiamo avuto occasioni importanti, abbiamo preso due pali. Poi abbiamo sofferto le transizioni e dovremo stare attenti a questo anche martedì. Ma chiedo solo ai ragazzi di essere la versione miglior x.com