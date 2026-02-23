Chiusi i Giochi di Milano-Cortina 2026

La presidente del Coni ha annunciato la chiusura ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026 durante la cerimonia all'Arena di Verona, in seguito alla conclusione delle competizioni. La decisione deriva dal termine delle gare sportive e dalla fine delle attività programmate. Centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alle prove, lasciando il palco tra applausi. La cerimonia ha concluso un evento che ha coinvolto diverse città italiane, tra cui Verona, come sede simbolica.

23.00 La presidente del Coni, Coventry, ha chiuso le Olimpiadi di Milano-Cortina nella cerimonia dell'Arena di Verona. I personaggi simbolo della lirica italiana accolgono gli atleti alle porte dell'Arena.La mitica staffetta del fondo oro a Lillehammer 1994, De ZoltFaunerVanzettaAlbarello, porta la fiamma olimpica. La sfilata dei portabandiera, Vittozzi e Ghiotto per l'Italia, e poi gli atleti tutti insieme nell'anfiteatro. Dall'opera al medley del pop, la musica accompagna lo spettacolo.La bandiera olimpica passa alle Alpi francesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

