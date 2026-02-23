Chiusi i Giochi Coventry | Grazie Italia è stato magico La danza di Bolle incanta l' Arena ovazione per Achille Lauro

Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono concluse con grande entusiasmo, dopo che l’Italia ha ricevuto numerosi complimenti per l’organizzazione. La cerimonia di chiusura ha visto la danza di Bolle e un’ovazione per Achille Lauro, mentre gli atleti italiani hanno mostrato orgoglio e passione. La manifestazione ha attirato migliaia di spettatori all’Arena, creando un’atmosfera carica di emozioni. La chiusura ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria degli appassionati.

Sul palco interviene Achille Lauro con la sua band, un'artista italiano tra i più amati, nato a Verona, che chiude la Cerimonia fra gli applausi. È il momento di lasciare spazio alla festa che unirà atlete, atleti e pubblico.Primi ad esibirsi i Major Lazer, con alcuni special guest: MØ, Nyla e Alfa. Gruppo di rilevanza internazionale, la loro hit Lean On ha più di 2,5 miliardi di riproduzioni su Spotify. Ecco lo spegnimento della Fiamma nei due bracieri Olimpici di Milano e Cortina. I Giochi sono ufficialmente terminati. Un brano che Ludovico Einaudi ha voluto regalarci, interpretato dal vivo da Gloria Campaner,talentuosa pianista italiana «Siete stati incredibili, ognuno di voi.

Chiusi i Giochi, spenti i bracieri. Coventry: «Grazie Italia, è stato magico». E la danza di Bolle incanta l'Arena | La direttaCoventry ringrazia l’Italia per aver contribuito a un’edizione memorabile delle Olimpiadi di Milano Cortina, conclusa con una cerimonia emozionante e spettacolare.

Giochi, a Verona la cerimonia di chiusura: Gabry Ponte omaggia i volontari, la danza di Bolle incanta l'Arena | La direttaGiochi, a Verona si tiene la cerimonia di chiusura, che celebra i successi e i momenti più belli dell’evento.

