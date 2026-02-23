Chiuse le Olimpiadi di Milano-Cortina è l’Unione europea la vera vincitrice

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si sono concluse, e l’Unione europea ha beneficiato di una maggiore attenzione internazionale. La causa principale risiede nelle nuove infrastrutture sportive e nelle iniziative promozionali che hanno attirato pubblico e media da tutta Europa. Durante gli eventi, sono stati registrati aumenti nelle visite e negli investimenti nelle aree coinvolte. La performance delle città ospitanti ha dimostrato come eventi di tale portata possano influenzare positivamente il territorio. Ora si aspetta il prossimo passo per valorizzare questa esperienza.

Le Olimpiadi si sono concluse. Viva queste splendide Olimpiadi! Sono d iversi i bilanci da redigere: lasciamo agli esperti quello organizzativo e quello d’immagine. Ci concentriamo qui su quello geosportivo. L’Unione Europea è la grande dominatrice di questi giochi Milano-Cortina. Ha raccolto 164 medaglie su 34 5 in palio: quasi la metà. Ha conquistato poco meno del quintuplo degli ori degli Stati Uniti, e poco più del decuplo di quelli della Cina. Se rapportassimo questi risultati al numero di abitanti osserveremmo che in questi giochi la Ue ha vinto una medaglia d’oro ogni 8,3 milioni di abitanti; gli Usa, invece, una ogni 28,3 milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, le pagelle: Thiele e Bolle magnetici (10), Lauro chiude il cerchio (9)Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono concluse con una cerimonia da manuale: Roberto Bolle è la goccia primordiale nella sua prima esibizione aerea ... dilei.it

Milano Cortina, cala il sipario: i momenti più belli della cerimonia di chiusuraBeauty in Action è il titolo dello spettacolo che andrà in scena questa sera all’Arena di Verona con Roberto Bolle e Gabry Ponte ... lastampa.it

Con #MilanoCortina "abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora". Magari le Olimpiadi estive del 2040 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Zaia: “Vittoria del magic team Italia, uniti siamo pronti ad altre imprese” x.com