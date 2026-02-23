Chiuse le Olimpiadi Coventry | Grazie Italia è stato magico La danza di Bolle incanta l' Arena ovazione per Achille Lauro

Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono concluse con una cerimonia emozionante, perché il pubblico ha riempito l’Arena di Verona per salutare gli atleti. Coventry ha ringraziato l’Italia, definendo l’evento “magico”, mentre le esibizioni di Bolle e Achille Lauro hanno riscosso grandi applausi. La partecipazione degli spettatori ha reso speciale questa edizione, che ha attirato appassionati da tutto il mondo. Ora si attende il prossimo grande appuntamento sportivo.

(Francesco Battistini, inviato a Verona) Dame e cicisbei, madame Butterfly in taffetà e carabinieri col pennacchio, fontane di luce e lampadari danzanti, cavalieri in polpe e candelabri rotanti, statue dorate e mori veneziani. Un Rigoletto che accoglie nell’Arena i gladiatori olimpici, mischiati tutt’insieme con le bandiere a far da sipario e una Caselli d’annata a cantare che i risultati sono là, 224 gare, e ormai nessuno li può giudicar. Niente fischi a Israele — non c’è Trump e neppure J.D. Vance e insomma stavolta non c’è gusto —, niente applausi supplementari per l’Ucraina, niente fuochi d’artificio per non spaventare i cani delle case vicine (sono o non sono i Giochi dell’ecosostenibile?). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

30 storie. 30 atleti. 30 emozioni. Grazie, Italia Team. Grazie, The Home Team. #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports @milanocortina26 x.com

