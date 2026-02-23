Chiusa attività di cibo da asporto dopo l' ordinanza Niente autorizzazione sanitaria

Il dirigente del Comune di Mondragone ha chiuso immediatamente “La Gustosa” dopo i controlli dell’Asl che hanno riscontrato la mancanza di autorizzazioni sanitarie. La decisione deriva dall’assenza di un certificato valido per la preparazione e vendita di cibi da asporto. La verifica ha evidenziato irregolarità nelle procedure di sicurezza alimentare, spingendo l’amministrazione a intervenire subito. La chiusura rimane in vigore fino a quando non saranno sanate tutte le carenze.

Il provvedimento dirigenziale ordina la cessazione immediata dell’esercizio in via Venezia 132, a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare Il provvedimento nasce dall’annullamento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) presentata nel 2023 per carenze documentali essenziali, che hanno reso il titolo inefficace. L’attività, pertanto, risultava priva di qualsiasi legittimazione amministrativa e igienico-sanitaria. L’ordinanza, firmata dal responsabile dell’Area VII Urbanistica ed Edilizia, Gioacchino Rosario De Michele, dispone la cessazione immediata “ad horas” dell’attività, vietandone la prosecuzione fino al conseguimento di un valido titolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

