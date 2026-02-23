Chiffi verrà fermato per una giornata | per Rocchi se togli il rigore non puoi poi fischiare il fallo a Hojlund

Chiffi è stato sospeso per una giornata di campionato a causa di un errore durante la partita tra Atalanta e Napoli. La decisione nasce dal fatto che, dopo aver annullato un rigore a favore dell’Atalanta, ha poi fischiato un fallo a Hojlund in modo discutibile. La sua prestazione ha sollevato molte polemiche tra gli operatori del calcio. La sospensione mira a garantire maggiore attenzione nelle prossime partite.

L’arbitro Chiffi sarà fermato per una giornata di campionato dopo gli errori durante il match tra Atalanta e Napoli. Scrive Repubblica: Un altro fine settimana difficile. Arbitri sotto accusa. Chiffi protagonista in Atalanta-Napoli, Piccinini in Milan-Parma. Per i vertici arbitrali i problemi maggiori ci sono stati a Bergamo: gli episodi controversi sono stati gestiti in maniera differente, c’è stata una discrepanza nelle valutazioni del rigore prima concesso e poi tolto al Napoli e del gol annullato a Gutierrez. Chiffi verrà fermato, non sarà nelle designazioni della prossima giornata. A Bergamo la prova di Chiffi non è stata ritenuta sufficiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-HienL'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente.

Varriale ironico: Verranno promossi pure Chiffi e Aureliano? Un mese di stop il minimo...Il giornalista Enrico Varriale sul suo profilo X ha commentato i gravi torti arbitrali subiti dal Napoli contro l'Atalanta: Fino a oggi il Napoli era stato in vantaggio 15 volte vincendo ... tuttonapoli.net

Ma state tranquilli, tornerà La Penna l'uomo di Bastoni-Lukaku. Repubblica: la prova di Chiffi non è stata ritenuta sufficiente, ha sbagliato sia sul rigore (non dava fischiato) sia sul gol annullato (non andava annullato) - facebook.com facebook

Chiffi sarà felice. Gran bel lavoro complimenti. Annullato un gol regolare e ovviamente poi prendi gol. Che vergogna. Se non andremo in Champions, ricordiamoci bene di questa partita. x.com