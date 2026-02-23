Chiffi insufficiente ma decisivo è anche il Var Aureliano | Incoerentemente non interviene sul gol annullato al Napoli

L’arbitro Chiffi ha annullato il gol di Gutierrez nel match tra Napoli e Atalanta a causa di un contatto tra Hojlund e Hien, che ha portato a un fallo fischiato sull’attaccante napoletano. La decisione ha suscitato polemiche perché il Var non è intervenuto per correggere la chiamata, nonostante la richiesta di revisione. La scelta dell’arbitro ha acceso un dibattito sulla coerenza delle decisioni in campo. La questione resta al centro delle discussioni tra commentatori e tifosi.

Polemiche per il gol di Gutierrez annullato al Napoli contro l’Atalanta, a causa di un contatto tra Hojlund e Hien dove è stato fischiato fallo dell’attaccante del Napoli dall’arbitro Chiffi. Il match è terminato 2-1 per la Dea. Il Corriere dello Sport dà voto 3,5 al direttore di gara: Scarso l’arbitraggio di Chiffi, scarso al di là degli episodi: ha inciso pesantemente con le sue decisioni in campo su una partita che altrimenti sarebbe filata via liscia. Assegnare un rigore che non c’è (corretto dal Var) e inventarsi un fallo (che non c’è, qui il Var nulla?) per un episodio simile è devastante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli furibondo con Chiffi, Manna accusa: “Imbarazzante. Non hanno rivisto al VAR il gol annullato”Il Napoli si infuria contro Chiffi dopo che il gol annullato non è stato rivisto al VAR.

Napoli, Manna sul gol annullato a Gutierrez: "Sconcertante quello che ha visto Chiffi e non ha visto il Var"Manna critica l’arbitro dopo il gol annullato a Gutierrez, accusando Chiffi di aver ignorato il supporto del Var.

