Chiello a Urbino | cosa ci fa il cantante in città a un passo da Sanremo? Blitz ‘segreto’ al teatro Sanzio

Chiello ha visitato Urbino prima di partecipare a Sanremo, motivato dal desiderio di scoprire la città e i suoi tesori artistici. L’artista ha fatto una sosta al teatro Sanzio, attirando l’attenzione dei passanti con un breve tour tra le strade del centro storico. La sua presenza ha sorpreso molti, curiosi di conoscere le ragioni di questa visita improvvisa. Chiello ha condiviso l’evento sui social, lasciando intravedere un legame speciale con il luogo.

Urbino, 23 febbraio 2026 – Chiello a Sanremo. Ma prima un pit stop ad Urbino. Lo dice un post sul suo profilo Instagram. Il cantante e rapper Rocco Modello (nome all’anagrafe) è originario della Basilicata dove è nato nel 1999 e si esibirà domani sera sul palco del Teatro Ariston con la canzone ‘Ti penso sempre’. Se di certo ci sarebbe il saltato duetto con Morgan, di altrettanto vero c’è il fatto che l’artista è stato ad Urbino in questi giorni. Al teatro Sanzio, per la precisione, come inequivocabilmente rivelano le immagini da lui stesso postate. A fare cosa non è dato saperlo, mancano le conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

