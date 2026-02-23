Chiavenna il borgo tra montagne e cascate che ha incantato il Guardian | Romantico e tranquillo

Il Guardian ha descritto Chiavenna come un borgo romantico e tranquillo, attribuendo questa immagine alla sua posizione tra montagne e cascate. Un turista ha fotografato le cascate che scroscono vicino alle vecchie mura, attirando l’attenzione dei visitatori. La presenza di piccoli torrenti e sentieri nascosti rende il luogo ideale per chi cerca pace e natura. La località si prepara ad accogliere un crescente numero di escursionisti in cerca di relax.

Chiavenna (Sondrio) – « L’incantevole Chiavenna . cime montuose, enormi massi, con torrenti increspati in miniatura e deliziosi fiori giovani. alture erbose con ricchi castagni spagnoli», scrisse George Eliot nel 1860. Non molto è cambiato, se a 166 anni di distanza c’è chi la definisce la destinazione «più romantica e tranquilla» mai visitata. E non è la recensione di un signor nessuno su Tripadvisor, ma la celebrazione che il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha riservato alla magia di Piuro e Chiavenna mediante un reportage di viaggio a firma della scrittrice e giornalista Annabelle Abbs. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chiavenna (Valtellina): il borgo alpino celebrato dal Guardian, tra crotti e turismo sostenibile.Il Guardian ha portato l'attenzione su Chiavenna, un borgo alpino della Valtellina, perché ha adottato un modello di turismo sostenibile che attrae visitatori da tutto il mondo.

Incastonata tra le montagne innevate, il borgo che in inverno diventa magico: è “la perla delle Dolomiti”Immersa tra le montagne innevate delle Dolomiti di Brenta, questa località si distingue come una delle mete più apprezzate per gli amanti della montagna e degli sport invernali.

Il Guardian scopre Chiavenna, il borgo segreto dei crotti scavati nella rocciaDai crotti alle Marmitte dei Giganti fino alle cascate amate da Leonardo da Vinci, questa è la meta più romantica e tranquilla del Belpaese elogiata dal Guardian. siviaggia.it

Un gioiello della Lombardia: Chiavenna! Il The Guardian la rilancia tra le mete turistiche italiane più affascinanti, elogiandone il ruolo storico come crocevia di importanti rotte commerciali. Un borgo che negli anni è stato punto di riferimento per artisti, studiosi, - facebook.com facebook