Chi era il 20enne suicida a Civitanova Marche | credeva di aver ucciso la mamma il giorno del suo compleanno

Riccardo Merkuri, 20 anni, ha deciso di togliersi la vita a Civitanova Marche dopo aver creduto di aver ucciso sua madre. La notte del suo compleanno, ha guidato da Pollenza fino alla costa, dove si è gettato in mare. La sua mente era sconvolta da pensieri distruttivi, legati a un incidente che aveva coinvolto la donna. I soccorritori hanno trovato il suo corpo poche ore dopo.

Riccardo Merkuri, forse credendo di aver ucciso sua madre, ha guidato da Pollenza a Civitanova Marche e qui si è gettato in mare: il suicidio poche ore dopo aver compiuto 20 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Civitanova, terribile epilogo: recuperato il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il 20enne si era gettato in mare dopo avere aggredito la mamma GUARDA I VIDEORiccardo Merkuri, un giovane di 20 anni di Pollenza, si è gettato in mare dopo aver aggredito la madre, causando la tragedia.

Aggredisce la madre a pugni e fugge: 20enne scomparso nel porto di Civitanova MarcheUn ragazzo di circa 20 anni ha colpito ripetutamente la madre durante un litigio in casa a Pollenza e poi è fuggito verso la zona portuale di Civitanova Marche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Picchia la madre e fugge a Civitanova Marche, 20enne trovato morto in mare: si sarebbe gettato dal porto; Adriano Cappellari, chi è il giornalista di 20 anni minacciato di morte con la premier e don Patriciello: Sconvolto, ma non mi fermo; Incidente a Campofelice, tamponato mentre è fermo a un posto di blocco: morto un ventenne; Sabotaggio ai treni. Il 20enne ai domiciliari: Era già stato sul posto.

Chi era Ignazio Cortese, 20enne travolto da un'auto a un posto di blocco nel Palermitano: Immenso doloreDramma nel Palermitano: Ignazio Cortese, 20 anni, muore travolto da un’auto sulla Statale 113. Feriti un amico e il conducente dell’altra vettura ... tag24.it

Chi era Zoe Trinchero, dal lavoro al bar della stazione al sogno di psicologia: il ritratto della giovane uccisa dall'amico 20enneDiciassette anni, il lavoro al bar, la passione per lo studio e un futuro immaginato nella psicologia: ecco chi era Zoe Trinchero ... affaritaliani.it

È stato ritrovato in acqua, attorno alle 12, il corpo senza vita del ventenne che ieri si era gettato al porto di Civitanova Marche dopo aver aggredito la madre a pugni, colpendola violentemente al volto. A confermarlo a LaPresse, fonti dei vigili del fuoco di Macer - facebook.com facebook

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova #Marche il corpo senza vita del 20enne di #Pollenza che venerdì sera aveva aggredito la madre durante una lite per poi allontanarsi in auto verso la costa. Le immagini di videosorveglianza avevano mostr x.com