Rob Jetten è il nuovo premer olandese. 38 anni, è il più giovane leader della storia del Paese, nonché il primo dichiaratamente gay. Europeista, liberale e progressista guida un governo di minoranza formato da Democratici 66, dal partito Appello Cristiano Democratico (Cda) e dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd). 🔗 Leggi su Fanpage.it

#TelenoticiaInternacional Ex-Prome Minister Dick Schoof a entrega e martieu simbolico na presidente di Conseho di Minister nobo, Rob Jetten. Cu e firma di e acta di transferencia, liderasgo politico di Ministerio di Asuntonan General a wordo oficialmente tran - facebook.com facebook

