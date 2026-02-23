Chi è Pietro Benvenuti nuovo direttore generale dell’Autodromo di Imola

Pietro Benvenuti assume il ruolo di direttore generale dell’Autodromo di Imola dopo aver superato una selezione pubblica. La scelta è avvenuta a seguito di un processo trasparente voluto dall’ente che gestisce il circuito, con l’obiettivo di rafforzare la gestione e pianificare nuove iniziative. Benvenuti porta con sé un’esperienza significativa nel settore degli eventi sportivi e delle infrastrutture, pronti a contribuire alla crescita dell’impianto. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Confermato alla guida dell’impianto per altri tre anni: continuità, grandi eventi e sviluppo polifunzionale al centro del mandato Pietro Benvenuti è il direttore generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La sua nomina è stata confermata al termine della procedura pubblica indetta da Formula Imola S.p.A., come comunicato ufficialmente il 23 febbraio. L’incarico, deliberato dall’amministratore unico Massimo Monti previa approvazione del socio unico CON.AMI, avrà durata triennale con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Benvenuti era già alla guida dell’impianto negli ultimi tre anni e la conferma rappresenta una scelta nel segno della continuità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il direttore Pietro Benvenuti racconta il futuro dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: più sicurezza idraulica, grandi concerti e sfide sportive. Nasce la Music Park Arena, spazio "naturale" da 90mila posti pronto per Cremonini, mentre si completano i la - facebook.com facebook