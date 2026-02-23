Chi è Peter Mandelson l' ex ambasciatore britannico finito nello scandalo Epstein

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington, si trova coinvolto in uno scandalo legato a un caso di natura finanziaria. La causa deriva da alcune transazioni sospette che risalgono a diversi anni fa, e hanno attirato l’attenzione delle autorità. Le indagini si concentrano sulle sue attività passate e sui collegamenti con figure influenti nel settore degli affari. La vicenda si sviluppa in un clima di crescente attenzione pubblica e media.

Peter Mandelson è uno degli highlander della politica britannica: artefice della macchina elettorale del New Labour, ex ministro, ex commissario europeo e ambasciatore del Regno Unito a Washington. In queste ore, però, il suo nome è legato soprattutto al caso Jeffrey Epstein: non per accuse di natura sessuale, ma perché una lunga scia di email, documenti e testimonianze ha riportato alla luce un rapporto di amicizia e frequentazioni durato anni (anche dopo la condanna del 2008 di Epstein), fino ad arrivare a un’inchiesta penale nel Regno Unito su presunte fughe di informazioni governative e, nelle ultime ore, all’arresto per “misconduct in public office”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

