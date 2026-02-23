Chi è Peter Mandelson arrestato per il caso Epstein dopo l' ex principe Andrea in manette anche l' ex Lord

Peter Mandelson, ex collaboratore di Tony Blair, è stato arrestato in seguito alla pubblicazione di documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense che collegano il suo nome a un caso legato a Epstein. L'arresto è avvenuto poche settimane dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, alimentando le speculazioni sulle connessioni tra figure di rilievo e scandali internazionali. Le autorità non hanno ancora comunicato i dettagli delle accuse ufficiali. La vicenda continua a suscitare interesse pubblico.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato in seguito a rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. L’accusa per lui è di “cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica” e per questo è stato portato in polizia a Londra. Già lo scorso settembre era stato rimosso dall’incarico proprio per la sua profonda amicizia con Epstein. Per ora non ci sono prove di colpevolezza. Peter Mandelson è stato arrestato Ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson è stato arrestato con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Scandalo Epstein, arrestato l’ex ministro Mandelson: in manette un altro big britannico dopo il principe AndreaPeter Mandelson, ex ministro britannico e figura chiave del governo di Tony Blair, è stato arrestato da Scotland Yard per aver condiviso documenti riservati con Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi.

Caso Epstein, cade un’altra testa inglese, arrestato l’ex ambasciatore negli USA Peter Mandelson: stesso reato contestato ad AndreaPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato dalla polizia metropolitana per lo stesso reato che riguarda Andrea.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Epstein Files: scandali, potere politico e porte girevoli; Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?; Cosa insegna la crisi (finale) del New Labour; Epstein, Palantir e Thiel: cosa sta succedendo.

Chi è il traditore Peter MandelsonPeter Mandelson è stato l’architetto del New Labour e fino a pochi mesi fa era ambasciatore a Washington: deve spiegare alla polizia perchè ha tradito il suo incarico, il suo partito e il suo Paese pe ... ilsole24ore.com

Chi è Peter Mandelson, l'ex ambasciatore britannico finito nello scandalo EpsteinDall’ascesa come architetto del New Labour alla nomina diplomatica a Washington, fino alle rivelazioni sui rapporti con il finanziere pedofilo ... msn.com

Un altro arresto eccellente a Londra per il caso Epstein. Stavolta tocca a Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico a Washington. x.com

Agorà - L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard L’accusa nei suoi confronti è di abuso d’ufficio: https://fanpa.ge/LAY6Q - facebook.com facebook