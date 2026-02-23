Chi è Nicole Rossi che conduce Sotto Sanremo

Nicole Rossi, influencer e attrice, ha deciso di condurre Sotto Sanremo dopo aver attirato l’attenzione con i suoi post e le sue apparizioni pubbliche. La sua presenza al festival nasce dalla volontà di condividere i momenti più significativi con il pubblico, portando energia e freschezza nello show. Nicole si prepara a coinvolgere gli spettatori con il suo stile diretto e spontaneo, pronta a raccontare le storie dietro le quinte del festival.

Influencer e attrice, Nicole Rossi è la conduttrice di Sotto Sanremo insieme a Elisa Maino e Anna Lou Castoldi. Giovanissime eppure con una lunga carriera alle spalle, Nicole ha preso parte a programmi molto amati e a produzioni televisive di successo. Chi è Nicole Rossi, carriera e film. Classe 2001, Nicole Rossi è nata a Roma ed è arrivata al successo grazie al programma Il Collegio. Dopo il diploma presso il liceo Margherita di Savoia ha deciso di frequentare l’Accademia di arte e spettacolo Work Art Society e l’Accademia teatrale La maschera in soffitta. La grande popolarità però è arrivata con Skam Italia, la serie di Netflix in cui ha recitato nel 2022 ed è stata la protagonista della sesta stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sotto Sanremo: il misterioso invito di Carlo Conti a Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole RossiCarlo Conti ha inviato un messaggio vocale a tre influencer, Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi.

Sotto Sanremo, su RaiPlay il Festival raccontato da Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole RossiIl Festival di Sanremo si arricchisce di una nuova versione online, perché RaiPlay trasmetterà dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 le storie dietro le quinte dello spettacolo.

