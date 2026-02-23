Chi è Johnny Gaudreau | la vera storia dietro l’oro degli Usa nell’hockey La dedica commovente al compagno di squadra ucciso

Johnny Gaudreau ha portato a casa l'oro olimpico con gli Stati Uniti, dopo aver segnato un gol decisivo durante la finale a Milano-Cortina 2026. La vittoria deriva dalla sua determinazione e dal duro lavoro degli ultimi anni, che lo hanno portato a eccellere in un torneo molto competitivo. Durante la premiazione, ha dedicato la vittoria a un compagno di squadra scomparso, sottolineando il valore della solidarietà tra i giocatori. La sua storia ispira molti appassionati di hockey.

L’ oro olimpico conquistato dagli Stati Uniti nell’hockey maschile a Milano-Cortina 2026 ha il sapore della rivincita sportiva contro il Canada, ma soprattutto il volto di Johnny Gaudreau. Quando Jack Hughes ha infilato il disco decisivo in overtime, regalando agli Usa il primo titolo olimpico dal 1980, la squadra non ha pensato solo alla rivalità con i vicini del Nord. Ha pensato a lui. Johnny Gaudreau, per tutti “J ohnny Hockey ”, sarebbe dovuto essere su quel ghiaccio. Stella dei Columbus Blue Jackets, 11 stagioni in Nhl, era un giocatore da un punto a partita: 642 in 644 gare tra regular season e playoff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’oro degli USA nell’hockey a Milano Cortina: il legame con Lake Placid e la dedica a Johnny GaudreauL’oro degli USA nell’hockey a Milano Cortina deriva dalla forte tradizione sportiva e dalla passione per il ghiaccio.

Hockey, USA: oro dedicato a Johnny Gaudreau, il ricordoJohnny Gaudreau, noto come “Johnny Hockey”, ha ispirato la vittoria degli USA grazie alla sua determinazione, nonostante le sfide personali legate a un infortunio.

Un oro per Johnny Per "Johnny Hockey", Johnny Gaudreau, numero 13 Johnny Gaudreau nel 2024 era ai Columbus Blue Jackets, dopo essere stato a Calgary Flames che lo avevano scelto al Draft. Johnny era anche uno della nazionale degli Stati Uniti, nel - facebook.com facebook

Il momento più commovente delle Olimpiadi. I giocatori della nazionale di Hockey USA portano i figli del loro compagno Johnny Gaudreau a festeggiare, con in mano la maglia numero 13 del padre dei 2 bambini. Johnny Gaudreau é morto nell’agosto 2024, in x.com