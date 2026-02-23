Chi è il 21enne ucciso nella residenza di Trump a Mar-a-Lago | Conservatore ma ossessionato dai file Epstein

Austin Tucker Martin, 21 anni, è stato ucciso nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, probabilmente a causa della sua ossessione per i file legati a Epstein. I familiari e gli amici descrivono Martin come un conservatore convinto, che frequentava regolarmente gli eventi del club. La sua passione per i dettagli nascosti e le teorie sui poteri occulti aveva attirato l’attenzione di molti. La polizia sta indagando sulle circostanze della tragedia.

“Qui tutti grandi sostenitori di Trump. Non avrebbe fatto del male a una mosca” raccontano parenti e amici di Austin Tucker Martin. Alcuni colleghi rivelano però che il 21enne era sempre più preoccupato di un insabbiamento del caso Epstein da parte del governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mar-a-Lago, ucciso un 21enne armato di fucile che si era introdotto nella residenza di Trump: sosteneva il presidente ma era ossessionato dagli Epstein FilesUn giovane di 21 anni è stato ucciso dal Secret Service dopo aver tentato di entrare armato nella residenza di Mar-a-Lago.

Un 21enne armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn 21enne armato ha tentato di entrare nella residenza di Mar-a-Lago, causando l’intervento immediato del Secret Service.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ucciso mentre tenta di entrare in tenuta Trump, chi è il 21enne freddato dai Servizi; San Vincenzo, morto a 21 anni: Bilal e lo schianto fatale subito dopo aver realizzato il suo sogno; Accoltellato al collo a Rialto per un'occhiata a una ragazza: lesionata un'arteria, il 21enne ha rischiato la vita; Identificato il 21enne, ucciso dagli agenti, che ha cercato di intrufolarsi a Mar-a-Lago.

Mar-a-Lago, 21enne entra di notte con fucile e tanica di benzina e viene uccisoPaura a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump che si trova in Florida. Un uomo è entrato nel perimetro in piena notte con un fucile e una tanica di benzina. Il Secret Service, con l’aiuto della pol ... blitzquotidiano.it

Ventunenne dal North Carolina, chi era il giovane armato ucciso a Mar-a-LagoSi chiamava Austin Tucker Martin l'uomo che ha cercato di introdursi nella residenza di Donald Trump in Florida ... adnkronos.com

Chi è il 21enne che voleva uccidere Trump in casa sua: artista, sparito da casa e ossessionato dal golf x.com

Chi è il 21enne morto a San Vincenzo nello schianto in auto - facebook.com facebook