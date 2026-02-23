Chi è Dario Di Gennaro telecronista Rai schierato contro genocidio a Gaza durante Olimpiadi | Evitiamo equipaggio israeliano di bob

Dario Di Gennaro, noto telecronista Rai, ha attirato l’attenzione dopo aver espresso commenti che sembrano opporsi al coinvolgimento israeliano in una competizione di bob durante le Olimpiadi. La sua frase “evitiamo equipaggio israeliano di bob” ha suscitato polemiche tra il pubblico e gli sportivi. Di Gennaro ha poi cercato di spiegare le sue parole, scusandosi con gli spettatori e gli atleti presenti. La discussione continua a far discutere sui social.

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Dario Di Gennaro, telecronista Rai “schierato contro genocidio a Gaza” durante Olimpiadi: “Evitiamo equipaggio israeliano di bob”

Il telecronista Dario Di Gennaro, noto giornalista, telecronista sportivo e TV reporter per Rai Sport, specializzato nel commento di calcio e, in particolare, pallanuoto, ha poi cercato di chiarire la sua posizione, aprendo il collegamento con parole di scuse rivolte ai telespettatori, agli atleti e.