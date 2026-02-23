Chef a Copenaghen Non è lavorando 20 ore al giorno che arrivano idee geniali Qui sanno che i dipendenti devono riposare

Quando Giacomo Capuzzo parla del suo lavoro, usa spesso una parola che in Italia, nel mondo della ristorazione, sembra quasi sconosciuta: lucidità. “Io lavoro 4 giorni a settimana, 10 ore al giorno. Lavoro tanto, ma non sono mai stanco. E soprattutto sono sempre lucido”, racconta a ilfattoquotidiano.it. Ha 28 anni, è un cuoco e da due anni vive a Copenaghen. Lavora da Popl, ristorante innovativo legato al Noma, punto di riferimento mondiale della cucina contemporanea. Non se n’è andato dall’Italia per inseguire una moda, ma perché, a un certo punto, ha avuto il tempo di fermarsi e guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Niente piani per Capodanno? 5 idee geniali (e quasi gratis) che puoi organizzare in 10 minuti

Capodanno, 5 idee geniali per tartine sfiziose che ti faranno fare un figurone: facili, veloci ed economicheIn occasione del Capodanno, le tartine rappresentano un modo semplice e raffinato per arricchire il buffet.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In Italia orari disumani: la storia del cuoco italiano che ha trovato equilibrio in Danimarca; Esse a Copenhagen, dove Matt Orlando traduce il no waste in piatti deliziosi; Cosa sappiamo delle accuse di abusi al Noma di Copenaghen; È scoppiato un grosso scandalo attorno al più famoso e lussuoso ristorante del mondo, il Noma di Copenaghen.

Gli abusi al Noma di Copenaghen saranno il nuovo MeToo della ristorazione?Il Noma di Copenaghen, creatura dello chef René Redzepi e più volte salutato dalla critica come miglior ristorante del mondo, sta per essere travolto da uno scandalo che rischierà seriamente di ... dissapore.com

A Copenaghen il ristorante in bicicletta dello Chef MortenCopenaghen 9 lug. (askanews) - Cucinare viaggiando in bicicletta, assaggiare piatti tipicamente danesi o ricette prelibate on the road, mentre si pedala attraverso la città. Un'esperienza a 360 ... notizie.tiscali.it

Irene Volpe Masterchef. Robert Gromotka · Little Life. ‘Tranquillo, faccio due robe al volo’ AMO cucinare per gli altri. Quando sono ospite a casa di amici, mi piace ricambiare la loro gentilezza, cucinando una cenetta per tutti. Qui ero a Copenaghen da un pai - facebook.com facebook