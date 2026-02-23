Chef a Copenaghen Non è lavorando 20 ore al giorno che arrivano idee geniali Qui sanno che i dipendenti devono riposare
Giacomo Capuzzo, chef a Copenaghen, afferma che il successo non dipende dalle lunghe ore di lavoro, ma dalla lucidità mentale. La causa di questa convinzione risiede nel fatto che i dipendenti devono riposare per essere creativi. Capuzzo sottolinea che in Danimarca si valorizza il benessere dei lavoratori, contrariamente a quanto spesso si vede in Italia. La sua esperienza dimostra come un approccio diverso possa influire sulla qualità delle idee in cucina.
Quando Giacomo Capuzzo parla del suo lavoro, usa spesso una parola che in Italia, nel mondo della ristorazione, sembra quasi sconosciuta: lucidità. "Io lavoro 4 giorni a settimana, 10 ore al giorno. Lavoro tanto, ma non sono mai stanco. E soprattutto sono sempre lucido", racconta a ilfattoquotidiano.it. Ha 28 anni, è un cuoco e da due anni vive a Copenaghen. Lavora da Popl, ristorante innovativo legato al Noma, punto di riferimento mondiale della cucina contemporanea. Non se n'è andato dall'Italia per inseguire una moda, ma perché, a un certo punto, ha avuto il tempo di fermarsi e guardarsi intorno.
