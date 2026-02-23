Che cos’è Chrysalis l’astronave lunga 58 chilometri in grado di portare 2400 persone lontane dalla Terra con un viaggio di 400 anni

Il progetto Chrysalis nasce per consentire a 2400 persone di affrontare un viaggio di 400 anni nello spazio, a causa della crescente domanda di colonizzazione e risorse. Questa astronave lunga 58 chilometri sarà in grado di ospitare un’intera comunità, offrendo supporto vitale durante la lunga traversata. La missione mira a sviluppare nuove tecnologie e soluzioni per la vita nello spazio. La sua costruzione rappresenta una sfida ingegneristica senza precedenti.

Trasformare l'inimmaginabile in realtà: questo è il progetto del "Chrysalis", l'astronave in grado di portare 2400 persone lontano dalla Terra. Come riporta Tech Everyeye.it, l'utopico (almeno per il momento) progetto ha vinto il concorso internazionale Hyperion, tenutosi nel 2025. Il team di sviluppatori, ingegneri e architetti ha pensato a rendering architettonici di paesaggi interni, diversi budget di spesa, calcoli per generare la gravità artificiale e modelli di governance atti a prevenire un colosso social. Quanto ci vorrà per raggiungere l'ipotetico viaggio del "Chrysalis"? Circa 400 anni.