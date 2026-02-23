Chanel Totti senza peli sulla lingua | il periodo difficile del divorzio dei genitori

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di divorziare, causando molta attenzione tra i fan. La fine del loro matrimonio ha portato tensioni pubbliche e un forte impatto sulla famiglia. Chanel Totti, la loro figlia, ha affrontato questo momento complicato senza peli sulla lingua. La ragazza ha parlato apertamente delle difficoltà e del peso emotivo di questa separazione. La famiglia si prepara ora a ricostruire il proprio equilibrio.

Dopo un lungo matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di porre la parola fine. L'addio tra i due ex coniugi è stato tutt'altro che tranquillo. L'ex velina, dall'inizio della rottura, ad oggi ha fatto causa al calciatore ben 15 volte. Sulla diatriba giudiziaria, si è espressa anche Chanel Totti. La diciannovenne, concorrente del programma "Pechino express", ha rilasciato un'intervista al "Corriere della Sera". Secondo la giovane, lei assomiglia di più alla madre. Le sue parole:"Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca.

