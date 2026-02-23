Chanel Totti | Non sono viziata Il divorzio dei miei è stato difficile

Chanel Totti ha deciso di parlare apertamente, motivata dal divorzio dei suoi genitori, che ha complicato il suo rapporto con entrambi. La giovane ha spiegato di non sentirsi viziata, anche se spesso viene giudicata per il suo stile di vita. La sua testimonianza rivela come la separazione abbia influito sulla sua quotidianità e sul modo in cui affronta le critiche. La vicenda ha portato alla luce aspetti inediti sulla sua figura pubblica.

Chanel Totti si racconta per la prima volta senza filtri, parlando del suo rapporto con Ilary Blasi e Francesco Totti, due genitori tanto famosi quando ingombranti. La giovane, concorrente di Pechino Express, a breve compirà 19 anni, ma è già conosciutissima per via del suo nome. Chanel Totti: “Non sono viziata”. Chanel Totti ha scelto di partecipare a Pechino Express in coppia con Filippo Laurino, suo amico d’infanzia e figlio della manager storica di Ilary Blasi. I due formano la coppia de “I raccomandati”. “È un nome che ci rappresenta. abbiamo usato l’autoironia – ha raccontato la giovane al Corriere della Sera -. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chanel Totti, senza peli sulla lingua: il periodo difficile del divorzio dei genitoriIlary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di divorziare, causando molta attenzione tra i fan.

Chanel Totti e il divorzio dei genitori: "Solo noi sappiamo come sono andate le cose"Chanel Totti ha deciso di parlare del divorzio dei genitori, affermando che solo loro conoscono davvero come sono andate le cose.

Chanel Totti debutta a Pechino Express con Filippo Laurino nella coppia I raccomandati.

La figlia di Ilary Blasi e Totti si confessa sulle difficoltà col cibo

Crescere sotto i riflettori non è mai semplice, soprattutto quando la propria famiglia finisce al centro dell'attenzione mediatica.

Chanel Totti a Pechino Express: "Essere “figlia di” non è semplice. La separazione dei miei genitori non è stata facile" x.com