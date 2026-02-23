Cesari | Il gol di Troilo per due falli sul Milan

Le moviole del match tra Milan e Parma mostrano che il gol di Troilo deriva da due falli fischiati ai danni del Milan. Durante l’analisi si evidenziano due episodi in area e un contrasto tra giocatori che ha coinvolto i calciatori di entrambe le squadre. La decisione dell’arbitro ha fatto discutere tra gli spettatori e gli esperti. Il risultato finale di 0-1 si lega a queste chiamate e alle azioni contestate in campo.

L’analisi delle moviole relative al match tra Milan e Parma, conclusosi 0-1, esamina due episodi chiave in area e un contatto fisico tra giocatori. Un ex arbitro ha fornito una lettura tecnica degli interventi arbitrali e delle decisioni prese durante la partita, offrendo una lettura puntuale delle immagini disponibili e delle sequenze procedurali sul campo. Secondo l’interpretazione esposta, i contatti in area su Maignan e su Bartesaghi sono descritti come fallosi e, in questa ricostruzione, il Var non avrebbe dovuto convalidare alcuna azione. Per quanto riguarda il contrasto tra Loftus-Cheek e Corvi, non viene ritenuto calcizzoso o penalizzabile con rigore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cesari non ha dubbi: «Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan»Graziano Cesari sostiene che il gol di Troilo debba essere annullato perché ci sono stati due falli contro il Milan.

Moviola Serie A, l’analisi di Rocchi a Open Var: «Milan Verona? Rigore chiaro! Mancano a Genoa e Cagliari. Sul gol di Davis due falli, ma decisione in buona fede»Nell'ultima puntata di Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni episodi arbitrali recenti, tra cui il rigore chiaro nel match Milan-Verona e le decisioni su Genoa e Cagliari.

