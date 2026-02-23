Cervia trionfa a Sanremo | 8 talenti danzano salsa e vincono

L’Alba Dance Academy di Cervia ha vinto a Sanremo grazie a due coreografie di salsa. La causa è la loro abilità nel ballo e la preparazione degli studenti. Quattro giovani talenti hanno mostrato passi energici e coordinati, attirando l’attenzione del pubblico e della giuria. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e prove frequenti in sala. La scuola si prepara ora a partecipare a nuove competizioni nazionali.