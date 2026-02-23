Cervia trionfa a Sanremo | 8 talenti danzano salsa e vincono
L’Alba Dance Academy di Cervia ha vinto a Sanremo grazie a due coreografie di salsa. La causa è la loro abilità nel ballo e la preparazione degli studenti. Quattro giovani talenti hanno mostrato passi energici e coordinati, attirando l’attenzione del pubblico e della giuria. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e prove frequenti in sala. La scuola si prepara ora a partecipare a nuove competizioni nazionali.
L’Alba Dance Academy di Cervia conquista Casa Sanremo Performer. L’Alba Dance Academy di Pisignano, frazione di Cervia, ha brillato sul palco di Casa Sanremo Performer con due spettacolari coreografie di salsa. Gli allievi della scuola, guidati dal direttore artistico Alessio Bartolini, si sono esibiti al Palafiori, nel cuore degli eventi collaterali al Festival di Sanremo. La performance ha protagonisti Alessio Bartolini, Greta Bartolini, Nicole Rubboli, Giulia Sasselli, Fenella Esposito Ferraioli, Renilda Ioana Danut, Vittoria Fornasari e Lorenzo Negosanti, che sono stati premiati al termine dell’esibizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
