Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi | sfilano gli atleti suonano i Calibro 35 La band milanese ammalia l’Arena

Gli atleti hanno sfilato e i Calibro 35 hanno suonato, portando energia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina. La band milanese ha catturato l’attenzione con una performance coinvolgente, mentre il pubblico ha applaudito e si è lasciato trasportare dalla musica. La serata ha concluso con un'atmosfera di festa e soddisfazione generale. La gente ha iniziato a lasciare l’Arena, lasciando dietro di sé un ricordo vivo di quella notte.

Milano, 23 febbraio 2026 – Qualcuno li ha scoperti ieri sera, in seguito alla loro raffinata quanto scoppiettante esibizione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina. I meneghini Calibro 35, però, sono da tempo una realtà radicata nel panorama musicale italiano e internazionale. Anzi, forse la loro popolarità è maggiore al di fuori dei nostri confini, caso raro di band o solisti tricolori – al di là dei successi dei big nei Paesi di lingua spagnola – capaci di varcare le frontiere con la loro arte. Milano-Cortina, Malagò: frutto di gioco di squadra straordianario All’Arena i “Calibro” – come sono spesso nominati dai loro fan, espungendo il 35 che in realtà resta e resterà parte integrante del monicker della band –  hanno reso omaggio alla grande musica italiana, con un medley-viaggio nel passato del pop e delle colonne sonore che ha ammaliato gli spettatori presenti nello splendido anfiteatro veronese così come quelli che si sono goduti l’evento finale dei Giochi davanti alla televisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

