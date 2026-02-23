Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 le pagelle | Thiele e Bolle magnetici 10 Lauro chiude il cerchio 9

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 ha attirato l’attenzione con performance eccezionali di atleti come Thiele e Bolle, che hanno incantato il pubblico con le loro esibizioni. La medaglia d’oro conquistata da Lauro ha concluso con successo un evento che ha coinvolto migliaia di spettatori e ha portato all’Italia 30 medaglie in totale. La manifestazione ha mostrato un’Italia capace di unire atleti e appassionati di tutto il mondo, celebrando lo sport e la solidarietà.

Per l’Italia, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state un successo: 30 medaglie – 14 di bronzo, 6 d’argento, 10 d’oro – per un evento diffuso, che ha unito gli sportivi del mondo intero sotto un’unica bandiera, quella degli esseri umani. Sono state anche le Olimpiadi delle donne, dove abbiamo raccolto più di un trionfo, tra sudore, lacrime e tantissima forza: del resto, tutti gli atleti, donne e uomini, si sono allenati per anni per questo preciso momento, per scrivere la storia. E con la chiusura delle Olimpiadi 2026 – con il tema Beauty in Action, ovvero “bellezza in movimento” – l’Italia non è stata a meno: le nostre pagelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

Cerimonia di chiusura Olimpiadi, immenso Roberto Bolle: “Dalla Scala all’Arena di Verona, un cerchio che si chiude”Roberto Bolle ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina, portando il suo talento dall’Opera alla suggestiva Arena di Verona.

Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaPerché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 si tiene a Verona e non a Milano o Cortina d'Ampezzo: anticipazioni sulla manifestazione ... fanpage.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in diretta: Bolle incanta l'Arena, Malagò. «L'Italia ha mantenuto la promessa». Spenti i bracieri, ovazione per Achille LauroLe Olimpiadi di Milano Cortina hanno vissuto il loro ultimo ed entusiasmante capitolo. Si è chiusa un'edizione da record per l'Italia fra l'omaggio alla lirica, quello del dj Gabry Ponte per i volonta ... corriere.it

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook

Olimpiadi, cerimonia di chiusura tra il colto e il popolare | Spenti i bracieri di Milano e Cortina: il testimone passa alla Francia #milano-cortina2026 x.com