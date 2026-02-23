Cercherò di rendere ogni outfit perfetto | il tocco della lookmaker Achena Batani al Festival di Sanremo
Achena Batani, nota lookmaker, ha deciso di intervenire al Festival di Sanremo per migliorare gli outfit dei partecipanti. La sua presenza nasce dalla volontà di valorizzare ogni look e garantire un risultato impeccabile. Batani si sposta dal suo studio di Forlì al palco più famoso d’Italia, portando con sé anni di esperienza e creatività. La sua partecipazione si concentra sulla cura dei dettagli e sull’armonia tra stile e personalità.
Dalla tranquillità del suo studio forlivese al fermento della kermesse più amata d’Italia: Achena Batani, titolare di Achena N 5, ci porta nel cuore del suo imminente impegno al Festival di Sanremo. La lookmaker forlivese — già incoronata in passato come "numero uno d'Italia" dal Lookmaker Institute — racconta le emozioni e i ritmi serrati di una settimana che si preannuncia indimenticabile. Achena sarà operativa ogni giorno presso la sua postazione nel Villaggio del Festival, pronta a curare trucco, parrucco e accessori per gli artisti. Ma Sanremo non perdona: "Sanremo è una vetrina di un certo tipo, per cui si deve mirare e centrare". 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dietro i look dei cantanti c'è un tocco forlivese: Achena Batani firma l'immagine degli artisti a Sanremo
"Riflessi di donna", il potere dell'estetica e la relazione con l'io: un incontro con la lookmaker Achena BataniQuesta mattina a Forlì si è tenuto un incontro dedicato alla relazione tra il modo in cui ci presentiamo e il nostro senso di sé.
