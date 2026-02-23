Centrosinistra unito | sfida a destra con Petroni sindaca esperta

Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, si candida alla presidenza della Provincia per il centrosinistra, in risposta alla crescente competizione con la destra. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il fronte progressista e di proporre un’alternativa concreta alle politiche di destra. La candidata ha già avviato incontri con i rappresentanti locali, puntando a consolidare il supporto nella regione. La sfida si concentra sulla capacità di mobilitare gli elettori di centrosinistra.

Barbara Petroni, la sfida del centrosinistra per la Provincia. In un contesto politico sempre più polarizzato, il centrosinistra ha trovato un punto di accordo: Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, è la candidata ufficiale alla presidenza della Provincia. La scelta, frutto di un accordo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Civiche Pontine, rappresenta una scommessa sulla competenza e la conoscenza del territorio della Petroni, sindaca più longeva della provincia. La candidatura si inserisce in un quadro elettorale complesso, dove la destra ha già formalizzato accordi organici, mettendo in discussione il ruolo stesso della Provincia come ente di supporto ai Comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Macerata: centrosinistra unito con Tittarelli, sfida aperta a destra tra le incertezze sul candidato sindaco.A Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca Tittarelli come candidato sindaco, spinto dalla volontà di unire le forze e affrontare le incognite del centrodestra.

Portogallo al voto per il Presidente: sfida tra centrosinistra e destra radicale per il futuro del Paese.Il Portogallo si avvicina al voto per il nuovo Presidente.

