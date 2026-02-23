Centrosinistra lancia Petroni | sfida incandescente per la Provincia

Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, diventa la candidata del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Latina a causa di un accordo tra i partiti. La sua candidatura nasce dalla volontà di rafforzare il sostegno locale e di portare nuove idee nel territorio. Petroni ha già annunciato di voler puntare su progetti di sviluppo e infrastrutture. La sfida politica si fa più intensa con questa scelta ufficiale.

Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, è la candidata ufficiale del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Latina. La scelta è maturata dopo due giorni di consultazioni tra i sindaci del Pd e gli alleati di coalizione, superando la concorrenza interna di altri quattro candidati. Il voto si terrà il 15 marzo con un sistema ponderato tra i 32 Comuni della provincia, esclusa Aprilia per commissariamento. Petroni si misurerà con Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio e candidato del centrodestra, in una sfida che promette di essere incandescente. La campagna elettorale ufficiale avrà inizio dopo il deposito delle candidature, previsto per domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

