Centri per l’impiego più dinamici ed efficienti | 300 colloqui in due giorni e nuove misure per giovani e over 60

L’affluenza record di 300 colloqui in soli due giorni ha spinto le autorità a riformare i servizi dei centri per l’impiego. La causa è l’aumento di richieste di lavoro tra giovani e over 60, che ha reso necessari interventi concreti. Tiziano Consoli, assessore al Lavoro, ha visitato il centro per verificare le nuove misure adottate. I cambiamenti prevedono un potenziamento delle attività e un’accelerazione nelle pratiche di collocamento. Si attende ora una risposta più rapida alle esigenze dei cittadini.

L'assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli a Senigallia dove si è svolta un’importante iniziativa di recruiting days. Sopralluogo anche alla nuova sede in zona Cesanella SENIGALLLIA- «Stiamo puntando sulla dinamicità e l’efficienza dei centri per l’impiego per renderli sempre più fruibili e potenziando le attività a disposizione dei cittadini»: così l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli questa mattina a Senigallia in visita al Centro per l’impiego dove si è svolta un’importante iniziativa di recruiting days «esempio di promozione dell’aspetto dinamico e non prettamente assistenziale dei centri per impiego in una costruttiva sinergia tra pubblico e privato» ha commentato l’assessore che, accompagnato dal dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi aziendali Massimo Rocchi, ha incontrato le sei agenzie interinali del territorio coinvolte nell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Lavoro, 112 nuove opportunità nei Centri per l’impiegoDal 19 gennaio, i Centri per l’impiego della provincia di Bergamo offrono 112 nuove opportunità di lavoro.

Argomenti discussi: Offerte di lavoro; Politiche del lavoro, dinamicità dei Centri per l’impiego e misure a sostegno dell’occupazione. Visita dell’assessore Consoli a Senigallia; Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l'impiego per l'azienda New Energy; Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 53 annunci di lavoro e 410 figure ricercate.

Centri per l'impiego: piano di riqualificazione da 13 milioni di euroIl progetto, finanziato tramite Pnrr e fondi regionali, riguarda in tutto dodici interventi finalizzati all'adeguamento delle sedi provinciali

Piazza Armerina, al via i lavori per la nuova sede del Centro per l'ImpiegoPrende il via il cantiere per la riqualificazione di un immobile comunale nel centro storico di Piazza Armerina, destinato a ospitare la nuova sede del Centro p

