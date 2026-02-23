Censimento del cimitero | attivata seconda utenza dopo il caso del centralino che squilla a vuoto
Il problema al centralino del cimitero ha portato all’attivazione di una seconda utenza, dopo che le telefonate sono rimaste senza risposta per giorni. La causa risiede nella scarsa capacità di gestione delle richieste, che ha creato disagi tra i cittadini. Per affrontare questa situazione, il Comune di Caserta ha deciso di rinforzare il servizio di prenotazione delle sepolture e il rinnovo delle carte d’identità. La priorità è migliorare l’assistenza e ridurre le attese.
I Commissari intervengono per risolvere il disservizio. Prenotazioni per la carta d'identità anche via Sms Censimento del cimitero e rinnovo delle carte d’identità. Sono questi i servizi che la commissione straordinaria del Comune di Caserta, guidata da Antonella Scolamiero, ha inteso potenziare per venire incontro alle esigenze dei cittadini che stanno incontrando numerose difficoltà nell’accesso alle prenotazioni. Per quanto riguarda il censimento dei loculi, dopo le polemiche sul centralino che squilla a vuoto, Palazzo Castropignano ha attivato un secondo numero di telefono per accedere alle prenotazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Caos censimento cimiteriale, nessuna risposta al centralino per le prenotazioniA Caserta il censimento dei loculi cimiteriali sta creando confusione.
