Censimento del cimitero | attivata seconda utenza dopo il caso del centralino che squilla a vuoto

Il problema al centralino del cimitero ha portato all’attivazione di una seconda utenza, dopo che le telefonate sono rimaste senza risposta per giorni. La causa risiede nella scarsa capacità di gestione delle richieste, che ha creato disagi tra i cittadini. Per affrontare questa situazione, il Comune di Caserta ha deciso di rinforzare il servizio di prenotazione delle sepolture e il rinnovo delle carte d’identità. La priorità è migliorare l’assistenza e ridurre le attese.